Terra dei Fuochi, sequestrata ​un'attività imprenditoriale e commerciale a Napoli

Nell’ambito delle attività di repressione e prevenzione dell’abbandono illecito di rifiuti provenienti da utenze domestiche, industriali e agricole, mirato anche alle discariche abusive, il raggruppamento Campania dell’Esercito Italiano su base 7° reggimento Bersaglieri ha svolto un’operazione di controllo straordinario contro lo smaltimento illecito e sulla prevenzione di roghi industriali, artigianali e commerciali nel comune di Napoli secondo la programmazione dall’incaricato per il contrasto del fenomeno dei roghi nella regione Campania nell’ambito della Terra dei Fuochi.

Sono così entrati in azione cinque equipaggi misti, per un totale di 14 unità, dell’Esercito italiano e della polizia municipale di Napoli, hanno provveduto al controllo di un'attività imprenditoriale e commerciale, sequestrata, 14 persona identificate, di cui due sanzionate e una denunciata, 11 veicoli controllati di cui due sanzionati, sequestrata area di Mq 200 circa e 150 Mc di rifiuti speciali non pericolosi. Sono state comminate multe per un totale di 689,00 euro.