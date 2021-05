Terra dei Fuochi, 4 aziende sequestrate tra Giugliano e San Tammaro

Quattro aziende sequestrate con sei persone denunciate per gestione illecita di rifiuti e utilizzo di manodopera in nero: è il bilancio dell'Action Day interforze realizzato nei comuni di Giugliano in Campania e San Tammaro su disposizione dell'Incaricato per il contrasto del fenomeno dei roghi nella regione Campania nell'ambito della Cabina di regia «Terra dei Fuochi», e con il coordinamento delle prefettura di Napoli e Caserta.

L'operazione di controllo straordinario del territorio a fini ambientali, ha portato anche al sequestro di aree trasformate in discariche per oltre 15 chilometri quadrati e all'irrogazione di sanzioni per oltre 33mila euro; tra le aziende sequestrate figura un allevamento con 500 bufale campane, dove è stato accertato un rilevante scarico di acque di pulitura non filtrate nel canale dei Regi Lagni. In azione 34 equipaggi per un totale di 84 unità appartenenti a polizia di Stato, carabinieri, Guardia di Finanza, polizie locali dei comuni coinvolti, e tecnici di Arpac e Asl.