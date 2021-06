Terra dei Fuochi, sequestrati 200 metri dell'alveo Scipione/campagna

I carabinieri forestali di Marigliano hanno sequestrato un tratto lungo 200 metri dell'alveo Scipione/campagna nel comune di Brusciano, nel Napoletano, totalmente ostruito da rifiuti di ogni tipologia, nell'ambito di controlli degli affluenti (alvei) dei Regi Lagni (reticolo di canali, per lo più artificiali). Trovati rifiuti speciali, pericolosi e non: c'erano scarti agricoli, imballaggi in polistirolo, imballaggi in plastica contenenti fitofarmaci (prodotti pericolosi e nocivi), rifiuti combusti, fusti vuoti in ferro, plastiche e pedane in legno. In caso di forti precipitazioni le acque, a causa dei rifiuti presenti nell'alveo, avrebbero potuto tracimare andando a invadere i campi coltivati mettendo a rischio l'ambientale circostante e il raccolto dei contadini. L'aria, inoltre, era pervasa da un odore nauseabondo causato dai rifiuti in putrefazione.

I militari hanno sequestrato il tratto finito sotto esame ipotizzato il reato di smaltimento illecito di rifiuti, discarica abusiva, miscelazione dei rifiuti e combustione illecita di rifiuti. L'alveo controllato è un affluente del lagno vecchio che si estende nelle campagne tra Acerra e Marcianise, tra le province di Napoli e Caserta.