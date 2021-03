Terra dei Fuochi: sequestrati 4 chilometri di Regi Lagni: trovate anche carcasse di auto

Il tratto lungo 3,8 chilometri e di un canale secondario dei Regi Lagni è stato interamente sequestrato dai carabinieri di Castello di Cisterna e dai carabinieri forestali della stazione di Marigliano, ieri. Il canale, in cui scorre una limpidissima acqua di sorgente, è zeppo di rifiuti di ogni sorta, ci sono anche carcasse di auto, per cui si è reso necessario il sequestro. L'alveo sigillato si trova accanto al Real Sito di Lanciolla, completamente nel territorio a nord dell'abitato di Acerra, una campagna fertile ma violentata in cui si trovano i casini di caccia dei Borbone, strutture settecetesche che stanno cadendo a pezzi: crolli ad ogni grande pioggia.

Intanto, subito dopo aver messo a segno il sequestro ad Acerra i carabinieri si sono diretti nella vicina Casalnuovo. Qui, in via Bolla, hanno sequestrato un terreno di mille metri quadrati trasformato in discarica abusiva.

