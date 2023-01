In due anni sono stati dimezzati i roghi registrati nella «Terra dei fuochi». Nello scorso anno sono stati 1.049 gli eventi registrati: 873 in provincia di Napoli e 176 nel Casertano. Nel 2021 gli incendi erano stati 1.406, ma ben 2041 nel 2020. A rendere noti i dati è stato ieri l'Incaricato per il contrasto al fenomeno dei roghi di rifiuti nella regione Campania, il viceprefetto Filippo Romano. «Rilevante - viene evidenziato in una nota - è stato invece l'incremento dei controlli e dei sequestri sulle aziende (+48 per cento) e dei veicoli (con una crescita del 34 per cento)». Nel 2022 si è registrato anche un incremento delle denunce all'autorità giudiziaria (+30 per cento) e delle sanzioni amministrative (+95 per cento) per un totale di circa 28 milioni di euro. Il frutto di una sempre più intensa attività di controllo del territorio non solo di vigili del fuoco, carabinieri e polizia, ma anche delle autorità locali. Decisivo, per il monitoraggio delle aree che insistono all'interna della zona rossa anche l'apporto di unità dell'Esercito che pattugliano ogni giorno, ad ogni ora, i territori più a rischio. Restano però ancora delle criticità sostanziali in alcuni Comuni, in provincia di Napoli la situazione più complessa è a Giugliano in Campania, lì dove, soprattutto a ridosso dell'asse mediano, resistono ed insistono diversi campi rom soliti nel provocare incendi.

Sono stati nello scorso anno oltre 16mila i pattugliamenti effettuati. Proprio grazie a questo controllo del territorio capillare è stato possibile arrestare tre persone e denunciarne 453. Non passa giorno, in pratica, senza che ci sia un'operazione di contrasto al fenomeno dei roghi di rifiuti. Le pattuglie di militari dell'Esercito e delle forze dell'ordine nel corso dell'anno hanno controllato 1.840 veicoli di cui 804 sono stati sequestrati. Fondamentale è stato proprio il controllo dei veicoli che trasportano materiale da bruciare nei terreni (spesso agricoli) dell'area della Terra dei fuochi del Napoletano. Un lavoro che viene sottolineato dal viceprefetto Filippo Romano: «È opportuno ricordare ha spiegato - che dal 2000 al 2010, fino all'istituzione della figura dell'Incaricato, che il numero di roghi di rifiuti superava i 4mila l'anno, e dal 2013 in poi si è andato stabilizzando intorno ai 2mila annui. Rispetto alla media del triennio precedente, nel 2022 i roghi di rifiuti sono diminuiti dell'80%».

Resta alta l'attenzione soprattutto nel Giuglianese, oltre la metà degli incendi di rifiuti avviene infatti nel grande Comune tra Napoli e Caserta. Lì, al di là dei campi rom, resta la criticità per le ancora numerose aziende ancora non avvezze a smaltire i rifiuti nell'alveo di un circuito legale. «Restano - spiegano dagli uffici del viceprefetto Romano - invariati i fattori determinanti della fuoriuscita dei rifiuti dai circuiti legali. Ne sono causa: la carenza di impianti per lo smaltimento dei rifiuti (basti ricordare che la Campania è la regione italiana ed europea con il più alto tonnellaggio di rifiuti esportati verso altre destinazioni), l'elevato tasso di evasione della tassa rifiuti (peraltro attestata in Terra dei fuochi sui valori più cari a livello nazionale e la presenza di attività che lavorano al nero o che comunque trovano preferibile conferire i propri rifiuti di lavorazione attraverso i più economici circuiti illegali». Ecco quindi che in questo contesto emergono società improvvisate che si occupano nell'illegalità di smaltire i rifiuti prodotti da aziende illegali. Un'illegalità che chiama illegalità. E quando non sorgono queste società, ecco che i materiali da smaltire sono affidati ai campi rom.