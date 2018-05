Mercoledì 30 Maggio 2018, 11:20 - Ultimo aggiornamento: 30-05-2018 11:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Giugliano. Terra dei fuochi, controlli della Municipale, della polizia e dell'Esercito. È partita l'operazione Action Day che vede in campo gli agenti della Municipale di Giugliano, diretti dal vice comandante Carmine Petraio, e gli agenti del Commissariato di polizia di Giugliano diretti dal primo dirigente Pietro Paolo Auriemma. Le forze dell'ordine stanno effettuando dei controlli a numerose attività del territorio, sia al centro storie sulla fascia costiera. Nel mirino anche coloro i quali acquistano rame e ferro illegalmente. Lo scopo dell'operazione e anche quello di scoprire discariche illegali di rifiuti che potrebbero essere date alle fiamme. Il blitz per in campo numerosi agenti e si protrarrà per l'intera giornata.