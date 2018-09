Giovedì 20 Settembre 2018, 18:04

Sigilli ad un’autocarrozzeria di Mugnano, nell'ambito di un'operazione Alto Impatto per la Terra dei fuochi. Stamani i militari dell’esercito e gli agenti della polizia municipale hanno effettuato una serie di controlli per contrastare l’illegalità diffusa in materia di reati ambientali. In via provinciale Mugnano – Melito è stata individuata una carrozzeria completamente abusiva, priva di tutta la documentazione necessaria all’avvio dell’attività, comprese le autorizzazioni per l’emissione in atmosfera e l’immissione in fogna. L’attività commerciale è stata chiusa e sequestrata, mentre il titolare è stato denunciato all’autorità giudiziaria. Sono stati inoltre comminati verbali, per un totale di circa 10 mila euro.