Roghi di rifiuti, impianti al collasso e ora si rischia l'emergenza

Domenica 4 Novembre 2018, 08:00

Non c'è una sola mano dietro gli incendi che devastano l'intera Penisola, dalla Campania alla Lombardia, passando per il Veneto e il Piemonte: i trecento roghi che si contano dal 2014 non sono stati orchestrati da un solo regista, non ci sarebbero quindi dietro solo i clan anche se molte ditte che si muovono nel settore sono figlie delle stesse imprese in odore di camorra che negli anni Ottanta e Novanta hanno portato in Campania i veleni di mezz'Italia. È questa la convinzione di investigatori ed esperti del settore, mentre il governo si appresta a tenere un Consiglio dei ministri il 19 novembre a Napoli o a Caserta, come annunciato dal ministro dell'Ambiente, Sergio Costa.