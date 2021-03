Terra dei fuochi, sigilli a 10mila mq di terreno: scoperte 4 attività illegali

Operazione nella terra dei fuochi, sequestrata un'area di 10mila metri quattro, sigilli a 4 aziende illegali e 13 denunciati. È il resoconto dell'operazione Action Day che si è tenuto oggi da parte delle forze dell'ordine sul territorio di Giugliano. I azione la polizia municipale in sinergia con polizia, guardia di finanza, esercito e carabinieri.

I controlli hanno portato al sequestro di un'area a Giugliano, in località Vignatella, di diecimila metri quadri nella quale risultavano operare due officine meccaniche, una autocarrozzeria e un autolavaggio, tutti abusivi e sconosciuti al Fisco. Sigilli ad una ruspa, quattro autocarri e due veicoli. Denunciate sei perso e segnalati altri sette all’INPS dalla guardia di finanza per i provvedimenti di competenza, in quanto indebitamente percettori del reddito di cittadinanza.