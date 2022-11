Terremoto Irpinia 1980, il Comune di Napoli ricorda le vittime di via Stadera 42 anni dopo

In memoria delle vittime del terremoto del 1980, una corona di fiori del sindaco di Napoli è stata deposta questa mattina in via Stadera, a Poggioreale, nel capoluogo partenopeo.

La commemorazione, 42 anni dopo il sisma che sconvolse Napoli e la Campania il 23 novembre del 1980, è avvenuta nel luogo divenuto simbolo della città devastata dal terremoto che in via Stadera provocò il crollo di un palazzo di nove piani e oltre cinquanta vittime.