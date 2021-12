Terremoto a Napoli, sciame sismico durante la notte nei Campi Flegrei

Da ieri sera, i sensori dell'Osservatorio Vesuviano stanno registrando piccoli terremoti nell'area dei Campi Flegrei.

Lo sciame sismico, di lieve entità, la maggiore magnitudo registrata dai sismografi è stata di 0.6 alle 5:53, si è manifestato dalle 23:36 di ieri in poi; l'ultimo evento alle 07:56.

L'epicentro, secondo i primi rilievi, è stato registrato in zona Solfatara.

Preoccupazione da parte di alcuni residenti di Pozzuoli, che su Facebook segnalano di aver udito anche dei boati. «Da ieri sera strane vibrazioni...»; «Si anche io confermo, ieri sera»; «Strane vibrazioni via Napoli»; «Alla mezza di ieri sera un boato Via Napoli»; «Sentito anche io via Pisciarelli».