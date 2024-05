Consapevolezza del rischio e delle fragilità del territorio, ma anche dialogo e fiducia nelle istituzioni e nella comunità scientifica. Per Fabrizio Curcio, capo Dipartimento della Protezione Civile Nazionale, sono le basi essenziali tanto nei Campi Flegrei quanto nelle regioni del Nord investite dal maltempo.

Possiamo considerare lo sciame sismico di lunedì uno stress test?

«Sì, purtroppo possiamo considerarlo uno stress test. Questo perché lo sciame ha raggiunto valori importanti, non solo dal punto di vista della magnitudo, ma anche dal punto di vista della percezione. E quindi sicuramente si è inserito già in un momento di stress, perché comunque essere soggetti a eventi sismici continui, certamente impatta molto sul sentimento della popolazione. Quando poi si raggiungono magnitudo che erano anni che non si raggiungevano, certamente possiamo affermare che è stato purtroppo uno stress test».

Non è ancora tempo di bilanci, ma secondo lei la macchina della Protezione civile ha funzionato?

«Quando ci sono situazioni di questo tipo, con migliaia di persone che si riversano su un territorio ristretto e altamente urbanizzato, affollamento e agitazione sono inevitabili e avvengono ovunque. Ai Campi Flegrei, le strutture preposte dopo qualche minuto erano a conoscenza del tipo di evento, i Centri Operativi Comunali erano attivi, le aree sono state progressivamente allestite, il rapporto con Prefettura, Comuni, Regione e governo centrale è avvenuto dopo pochi minuti. Dobbiamo mettere in conto il fatto che quando ci sono eventi che impattano su una popolazione numericamente importante, c'è sempre un primo momento di grande agitazione. L’iter seguito è stato quello che normalmente si segue in qualunque tipo di evento emergenziale, che, comunque, seppur in questo caso non è del tutto inaspettato, impatta su un numero importante di persone. Che si debba migliorare e lavorare per essere ancora più pronti è giusto. Così come è necessario incentivare il tema della comunicazione, cosa che abbiamo già aumentato grazie alla legge 140, perché è fondamentale che in momenti delicati, la cittadinanza sappia come comportarsi. Ci sono sempre margini di miglioramento, ma questo vale per qualunque gestione operativa. Per esempio, le aree di accoglienza sono sicuro che i sindaci faranno tesoro di quanto accaduto, per migliorare questo punto».

In queste ore come avete operato ai Campi Flegrei?

«Prima di tutto abbiamo messo in linea quelle che sono le attività dei Comuni con quelle della Regione e poi abbiamo ragionato insieme e attivato la parte del volontariato d’intesa con la Regione. Sulla parte logistica abbiamo seguito l'attivazione regionale e stiamo lavorando sul territorio perché, tra le altre cose, è ancora in corso la valutazione della vulnerabilità degli edifici quindi anche supportato i Coc con il nostro personale».

Mi sbaglio o è del tutto simile all’esercitazione dello Scenario 1 e 2 del mese scorso?

«Non si sbaglia, inseriamo questa situazione reale proprio al confine dello Scenario 1 e 2. Quale dei due sarà, lo sapremo solo dopo le verifiche di agibilità degli edifici».

A proposito, l’esercitazione dello Scenario 3 prevista il 30 e 31 maggio si farà?

«Spero di sì, questa esercitazione è necessaria per migliorare il piano e arrivare a quella più ampia prevista a ottobre con ulteriori informazioni. L’esercitazione di fine maggio vorremmo mantenerla perché è un momento dove andremo anche a capitalizzare l'esperienza di queste ore. Ma è evidente che vorremmo si svolgesse in una condizione di gestione serena altrimenti andiamo a complicare un contesto già delicato. Se lo sciame non sarà particolarmente intenso o addirittura assente, non dovrebbero esserci situazioni di particolare preoccupazione operative e la manterremo. Però diamoci ancora qualche tempo per decidere, insieme con i sindaci che hanno il polso della situazione sul territorio, con la Regione, con il Prefetto, quindi faremo una valutazione complessiva nelle prossime ore. Non a caso, domani (oggi, ndr) è stata pianificata una riunione della Commissione Grandi Rischi proprio per avere una visione più completa».

La settimana scorsa il presidente Doglioni dell’Ingv in Commissione Ambiente ha ribadito la necessità di un numero maggiore di personale. È d’accordo?

«Assumere personale scientifico e tecnico è certamente un tema che andrebbe affrontato non solo affrontandolo per l’Ingv ma anche per la pubblica amministrazione in generale, poiché sappiamo le difficoltà che hanno i sindaci nel gestire le proprie macchine amministrative e operative. È un tema che riguarda il mondo scientifico, che va qualificato, migliorato, aumentato, ma che riguarda anche molti altri settori dell'impiego pubblico. La risposta sul territorio è più performante se ci sono le persone in grado poter agire con competenza nelle fasi emergenziali».

In queste ore, lei è impegnato anche in un'altra emergenza nel Nord Italia...

«Quando parliamo di rischio, qualsiasi siano le fragilità, il tema della consapevolezza è uno dei punti cruciali. Avere consapevolezza del territorio in cui si vive, con le sue bellezze, le sue fragilità e le sue delicatezze è un elemento essenziale. È chiaro che se parliamo di rischio più consolidato e trasversale, come il dissesto idrogeologico, sappiamo che ha un impatto maggiore sul nostro Paese. Nel caso dei Campi Flegrei e rischio bradisismico, dobbiamo aumentare la capacità delle istituzioni di parlare con i cittadini, ma anche dei cittadini di saper cogliere queste peculiarità. Questo perché è un percorso che si fa insieme».