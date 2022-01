Bradisismo nei Campi Flegrei, registrati 51 terremoti in una settimana

Cinquantuno terremoti di bassa magnitudo, in una settimana. È quanto apprendiamo dall'ultimo Bollettino settimanale di monitoraggio dei Campi Flegrei del 25/01/2022.

Alla luce dei dati di monitoraggio, la sezione di Napoli dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), rende noto che: «Nella settimana dal 17 al 23 gennaio 2022 nell’area dei Campi Flegrei sono stati registrati 51 terremoti di bassa energia con -1.1≤Md≤1.3+-0.3 , (l'evento più energetico, avvertito dalla popolazione, si è verificato il 21/01/2022 alle ore 15:30 magnitudo 1.3, ad una profondità di 2,96 km).

E’ stato possibile determinare i parametri ipocentrali di 26 degli eventi registrati, le cui localizzazioni sono mostrate al seguente link http://sismolab.ov.ingv.it/sismo/index.php?PAGE=SISMO/last&area=Flegrei

Circa le deformazioni: «Il valore medio di sollevamento nell'area di massima deformazione dalla metà di luglio 2021 è di circa 10+-2 mm/mese." ll sollevamento registrato alla stazione GPS di RITE (RIONE TERRA) è di circa 84 cm a partire da gennaio 2011, di cui circa 35 cm da gennaio 2019.

Geochimica: I flussi di CO2 (Anidride Carbonica) dal suolo misurati nell’ultima settimana (stazione di Pisciarelli) non hanno mostrato variazioni significative rispetto alle settimane precedenti. In una emissione fumarolica nell'area di Pisciarelli che dista circa 5 metri in linea d'aria dalla fumarola principale, nell’ultima settimana, i valori misurati hanno mostrato un valore medio di ~95 °C, valore di ebollizione del fluido emesso».