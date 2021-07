Campi Flegrei, un'altra scossa di terremoto nella zona della Solfatara

Un evento sismico di magnitudo 1,7, alle ore 16.10, è stato registrato nella zona compresa tra la variante Solfatara e via Vicinale Cigliano. Il sisma si è prodotto alla profondità di 2,3 km. È quanto comunicato dall'Osservatorio Vesuviano al Comune di Pozzuoli. L'Amministrazione Comunale insieme all'ufficio di Protezione Civile del Comune di Pozzuoli segue in tempo reale l'evolversi dei fenomeni in raccordo con l'Osservatorio Vesuviano per garantire alla cittadinanza un completo aggiornamento sulle dinamiche in corso.