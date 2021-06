Pozzuoli trema, scossa avvertita alle ore 20,27 anche a Bagnoli e Agnano

Una scossa di magnitudo 1.7 della scala Ritcher è stata rilevata alle ore 20,27 dai sismografi dell'Osservatorio Vesuviano con epicentro nella zona tra la Solfatara e i Pisciarelli ad una profondità di 2.3 chilometri. L'evento tellurico è stato avvertito in gran parte della cittadina puteolana e in particolare nella zona alta e in quella dei Pisciarelli ma anche a Bagnoli e Agnano. La gente ha dichiarato di aver sentito prima un boato e poi i vetri delle finestre tremare. Non si segnalano danni a persone o cose. Dall'inizio dell'anno sono stati 474 gli eventi tellurici rilevati nei Campi Flegrei, la maggior parte dei quali di bassisima magnitudo.

APPROFONDIMENTI IL TERREMOTO Campi Flegrei, nuova scossa: epicentro nel golfo di Pozzuoli IL TERREMOTO Sciame sismico nei Campi Flegrei, gli esperti: «C'è... CAMPI FLEGREI Terremoto, sciame di 30 scosse tiene sveglia Pozzuoli, epicentro agli...

«La velocità media del bradisismo da settembre 2020 è di 13 millimetri al mese. Il sollevamento registrato alla stazione gps del Rione Terra è di circa 75.5 cm a partire da gennaio 2011. Mentre, i flussi di anidride carbonica dal suolo misurati nell’ultima settimana non hanno mostrato variazioni significative dopo il lieve aumento dei valori mostrato la settimana precedente. Il sensore di temperatura installato in una emissione fumarolica a 5 metri dalla fumarola principale dei Pisciarelli ha mostrato un valore medio di cento gradi», ha fatto sapere l'Osservatorio Vesuviano.