Terremoto a Napoli, Eav sospende servizio ferroviario

Per accertamenti della scossa di terremoto, Ferrovie dello Stato ha deciso di fermare per via precauzionale la linea 2 della metro. Eav sospende anche Cumana e Circumflegrea sospesi per accertamenti.

Le linee interrotte

Linea Napoli - Formia: sospesa la circolazione nella tratta Villa Literno - Napoli

Linea Napoli - Cassino: sospesa la circolazione nella tratta Casalnuovo - Napoli

Linea Metropolitana di Napoli: sospesa la circolazione nella tratta Villa Literno - Napoli S. Giovanni Barra

Cicolazione rallentata anche sulle linee Roma - Napoli AV e Napoli - Salerno (Via Monte del Vesuvio).



Sono in corso i necessari accertamenti da parte dei tecnici di RFI per consentire la ripresa della regolare circolazione.