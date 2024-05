«Non sappiamo se la pressione del sottosuolo che sentiamo è la parte fluida del magma, oppure se è proprio la colonna magmatica che spinge. In quel caso si potrebbe verificare un'eruzione. Ma non diffondiamo panico, o agitazione inutile. Gli esperti non la prevendono, e comunque non sarebbe distruttiva come quelle di Pompei». A rispondere ai dubbi e alle paure scaturite in questi ultimi giorni a causa del terremoto nei Campi Flegrei, è il geologo Mario Tozzi, ospite della trasmissione Radio Deejay.

APPROFONDIMENTI Terremoto Napoli nuova scossa Confermata l'allerta gialla a Napoli Terremoto Napoli e Campi Flegrei, finora 46 i nuclei familiari sgomberati a Pozzuoli

«Il problema è che abbiamo dimenticato che quelli sono vulcani. Non si può abitare lì, è pericoloso. Certo, si abita sulle pendici del Vesuvio da sempre, ma prima non se ne conosceva la pericolosità. Ci sono più di venti bocche vulcaniche: due sono ancora attive: la Solfatara e l'Oasi di Astroni. Su tutte le altre bocche abbiamo costruito».

I piani di evacuazione: cosa c'è da fare?

«Una cosa che la gente non ha compreso è che nei piani di evacuazione non si può prendere la macchina, l'idea è quella di avere con se solo una valigetta» spiega il geologo.

La principale difficoltà in questi giorni, infatti, è stato l'ingorgo delle vie di fuga a causa delle tante persone che hanno preso la loro auto per scappare.

«L'idea è di dirigersi in una città di un'altra regione predisposta. Se non si seguono alla lettera i piani di evacuazione, si rischia di agire in preda al panico ed è un rischio per se stessi e gli altri».

I vulcani davvero pericolosi: quali sono?

«Abbiamo una catena di terremoti sottomarini attivi. Quelli sono davvero pericolosi. Il più grande è il Marsili con un diametro sull'ellissi maggiore di 60 chilometri. Ha inoltre tanti vulcani più piccoli sulle pendici. Se il Marsili eruttasse sarebbe davvero pericoloso».

L'esperto spiega, però, che a differenza dei terremoti le eruzioni sono prevedibili. Quella del Marsili sarebbe devastante in quanto creerebbe un'enorme nube tossica e calda, proprio come accadde a Pompei.

Le aurore boreali: anticipano un terremoto?

In riferimento alle aurore boreali visibili negli ultimi giorni, sul web ci si è interrogati su un possibile legame con il terremoto.

«Ho sentito dire: “C'è proprio un tempo da terremoto”. Ma le condizioni atmosferiche non possono influenzare quelle del sottosuolo. Quel fenomeno che abbiamo visto in questi giorni non ha nulla a che fare con il terremoto. Inoltre, non sono aurore boreali, sono dovute all'interazione tra campi elettromagnetici e le attività solari. E non c'entrano neanche col cambiamento climatico».