Gli edifici in cemento armato dell’area flegrea hanno mostrato una buona resistenza in seguito alle sollecitazioni dell’intenso sciame sismico di lunedì. A dirlo è Giulio Zuccaro, responsabile scientifico del Centro Studi Plinivs e ordinario di Scienza delle Costruzioni all’Università degli Studi di Napoli Federico II, che ha anche quasi terminato la prima parte del piano della vulnerabilità sismica degli edifici maggiormente esposti dell’area dei Campi Flegrei.

APPROFONDIMENTI Bacoli verificati 80 immobili Terremoto Pozzuoli, controlli casa per casa nei rioni Acer per verificare gli edifici

Professor Zuccaro, poche ore dopo l’evento sismico di magnitudo 4.4, lei ha diffuso i dati dei sensori installati nell’Istituto comprensivo Artiaco e il circolo didattico Marconi. Di che sensori si tratta?

«Sono accelerometri con una tecnologia Mems (acronimo di Micro Electro Mechanical Systems, ndr) che hanno un basso costo: circa 5-600 euro contro altri più sofisticati da 10-15mila euro. Vista la enorme differenza economica, abbiamo voluto testarli e calibrarli, per verificarne l’affidabilità. Così nelle due scuole di Pozzuoli li abbiamo installati in parallelo con i sensori più sofisticati proprio per poter fare un confronto e valutare se le registrazioni fossero buone».

E lo sono?

«Sì, sono molto buone: i sensori Mems riescono a cogliere le caratteristiche dell'evento e le caratteristiche dell'oscillazione degli edifici con uno scarto minimo. La fase sperimentale di questi sensori, che ormai dura già da un anno, si sta concludendo in modo molto positivo e devo dire, ahimè, che tutti questi terremoti ce lo hanno permesso perché chiaramente senza terremoto non avremmo potuto valutarne la validità».

Qual è l'obiettivo di queste misure?

«Con la Protezione civile abbiamo in programma di installare i sensori in molti edifici sia pubblici che privati. L'obiettivo è di monitorare quelli che noi chiamiamo “edifici sentinella”, proprio come si chiama il progetto. Si tratta cioè di edifici, sia in muratura che in cemento armato, distribuiti in vari punti dell’area in cui avviene il sollevamento. Così facendo, capiremo dopo un evento sismico come si comporta quell’edificio, perché potrebbe anche esserci una perdita di resistenza, anche se non ancora visibile. Se distribuiamo i sensori bene sul territorio, con edifici di diverse tipologie, possiamo ottenere vari tipi di scenario: quindi scuole, il municipio, qualche edificio privato, anche qualche edificio fatiscente. Per ora ne abbiamo solo due, ma ora che abbiamo terminato la fase test, possiamo iniziare a pianificare l’installazione anche su altri edifici».

Come hanno risposto i due “edifici sentinella” dopo lo sciame di lunedì?

«In una delle due scuole abbiamo avuto uno spostamento in sommità di 1,5 centimetri che non è poco, ma non ha lasciato danni residui, è rimasto intonso. Eppure abbiamo registrato un’accelerazione molto alta. Dalle esperienze fatte, è ragionevole pensare che tutti gli edifici in cemento armato, se la magnitudo si manterrà entro questi massimi, non dovrebbero subire danni strutturali. Per quel che riguarda gli edifici in muratura, la situazione è tendenzialmente diversa, con un rischio maggiore, anche se, tranne casi particolari, per magnitudo dell’entità di quelle che si sono verificate non si dovrebbero verificare crolli, ma danni medi a qualche struttura più fragile e danni non strutturali, come lesioni a intonaci, caduta di tegole, cornicioni».

Con Plinivs sta ultimando i controlli speditivi degli edifici: a che punto è il piano di vulnerabilità?

«Guardi, mancano 2-300 edifici ai 12mila previsti. Avremmo finito la prima fase se non ci fosse stato lo sciame di lunedì. Contiamo quindi di terminare la settimana prossima e consegnare velocemente i risultati al ministro Musumeci. Avremmo dovuto elaborarli in due mesi ma vista la situazione delicata, ci è stato chiesto di consigliarli il prima possibile. Nella prima metà di giugno, quindi, contiamo di consegnare i primi risultati».

Molti cittadini storcono il naso per i controlli speditivi, che avvengono osservando l’edificio dall’esterno

«Lo so, ma vorrei far capire che sono metodi affidabili e utilizzati di consuetudine. I tecnici da fuori vedono un sacco di cose: se c’è un’armatura, la presenza di cordoli, di catene, di buoni ammorsamenti, se ho un tetto spingente, a parte lo stato di manutenzione. È ovvio che se entro in un edificio vedo molto di più, ma questa lettura tipologica dall'esterno ci consente di stabilire quali sono le aree con un indice di vulnerabilità più alto da cui incominciare a fare poi gli approfondimenti. È ovvio che è un pre-screening, ma ha costi tali che ci consente di controllare tutti e 12mila edifici».