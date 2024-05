Come quarant’anni fa anche oggi Licola, Varcaturo, Lago Patria e Villaggio Coppola sono le località dove centinaia di puteolani stanno trovando riparo presso gli hotel della fascia costiera o le abitazioni di amici e parenti. Tra questi c’è Luigi Viola, fioraio, che è stato costretto a lasciare la sua casa nel centro storico di Pozzuoli insieme alla moglie e al figlio. Proprio come fece all’epoca con i suoi genitori.

Come ha vissuto lo sciame di lunedì sera?

«È stato terribile. Dopo le scosse ce ne siamo dovuti andare perché la nostra casa è tutta lesionata».

Dove siete andati?

«Abbiamo trovato ospitalità presso un albergo che si trova a Varcaturo, ma siamo stati fortunati perché tutte le strutture erano già piene. Tutto ovviamente a nostre spese».

Con chi è andato via da Pozzuoli?

«Insieme con mio figlio disabile, un altro bambino e a mia moglie. Non potevamo più restare in città, la paura ha prevalso. In quel momento è scattato come un istinto di sopravvivenza che mi ha spinto a trovare un posto sicuro per la mia figlia. Proprio come avvenne durante la crisi sismica del 1982-84».

La ricorda?

«Certo che la ricordo. All’epoca avevo 14 anni, abitavo con i miei genitori al quinto piano e ricordo che a ogni scossa il palazzo ondeggiava. Ma ieri (lunedì, ndr) è stato tutto diverso».

In che senso?

«Una situazione diversa, non ricordavo boati così forti. Ieri abbiamo toccato l’apice. Lei si rende conto che quando c’è stata la scossa di magnitudo 4.4 la mia macchina si è spostata? Sembrava di stare in una centrifuga, sembrava che le pareti stessero cadendo. Per non parlare di quella di magnitudo 3.9, lì invece la mia macchina è saltata da terra. Le scosse in questi giorni le sentiamo più forti, hanno una potenza diversa».

Come 40 anni fa siete scappati da Pozzuoli, per fare ritorno quando?

«Per forza, non c’era altra scelta. Nel 1983 andammo via per due anni al Villaggio Coppola e temo che sarà lo stesso anche ora. Non sappiamo nemmeno quando torneremo. La nostra casa è tutta lesionata, ho fatto richiesta per un intervento da parte dei tecnici della Protezione civile. Ho chiamato i vigili urbani, mi hanno chiesto i dati ma non mi hanno ancora chiamato. Sono in lista e non so quando verranno a fare le verifiche, ma già so che i tempi saranno lunghissimi perché in quella casa non si può tornare. Ci sono crepe dappertutto, partono da giù fino ai tramezzi».

L’attività commerciale però resta aperta. Ha fatto la stessa scelta che fece suo padre all’epoca?

«Sì, nonostante tutto stamattina ho voluto aprire e aprirò anche domani e dopodomani. All’epoca mio padre tenne il negozio aperto anche quando c’erano i divieti e io voglio seguire la sua stessa strada. Ho paura, sono molto preoccupato però voglio dare un segnale alla gente perché Pozzuoli non deve morire. Proprio come fecero quarant’anni fa mio padre e gli altri commercianti che nonostante la grande fuga tennero in vita il commercio nel centro storico».

È venuto qualche cliente?

«Assolutamente no. Per l’intera giornata nessuna persona ha messo piede nel mio negozio di fiori ma io continuo a restare aperto».

Questa notte dove la trascorrerà?

«Siamo riusciti a trovare ulteriore disponibilità in un albergo a Varcaturo solo per altri due giorni, dopodiché dovremo andare via. Ci costerà 100 euro al giorno per due camere matrimoniali, ma non posso fare diversamente».

C’è stata solidarietà da parte degli albergatori della fascia costiera?

«Sì, molta attenzione e vicinanza da parte loro, meno da parte dei proprietari di case e residence che mi hanno dato la sensazione di voler approfittare della situazione. Addirittura ci sono stati chiesti fitti da mille euro al mese per un bilocale in un residence a Varcaturo, ma soprattutto con la pretesa di avere il pagamento anticipato».

Se domani le diranno che può rientrare a casa sua cosa farà?

«Dirò di no, in questo momento a Pozzuoli non posso tornarci con la mia famiglia, abbiamo paura. Più di quarant’anni fa».