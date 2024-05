Ieri mattina Pozzuoli ha tremato ancora. Alle 8,28 del mattino, esattamente dieci ore dopo la fine dello sciame sismico della grande paura, una nuova scossa ha messo in ginocchio la popolazione già provata. Una scossa da 3.6 gradi della scala Richter, tutti gli edifici della città hanno tremato; le onde sismiche hanno raggiunto anche a Napoli. Durata breve, per fortuna, ma per le strade e nelle tendopoli di Pozzuoli la paura ha ricominciato a correre.

Le chiamate arrivano senza soluzione di continuità, a centinaia: la paura di Pozzuoli si traduce in segnalazioni di possibili danni agli edifici. Dopo 12 ore erano poco meno di duecento, ieri mattina avevano già toccato la quota record di ottocento. E a ciascuna segnalazione va dato seguito, sicché i 37 addetti del Comune, sostenuti dalle 11 squadre di vigili del fuoco, non smettono di percorrere il territorio per verificare ogni singola situazione.

Fino al pomeriggio di ieri, le 182 verifiche già effettuate hanno prodotto 37 ordinanze di sgombero con l'allontanamento di 46 nuclei familiari. Se il trend si manterrà su queste percentuali, il 20% circa di sgomberi rispetto alle richieste di verifica, alla fine degli ottocento controlli ci saranno 160 edifici sgomberati, un’enormità. E in questo caso la situazione sarebbe realmente ingestibile.

I primi e più approfonditi controlli sono stati effettuati sulle scuole di Pozzuoli. Ieri i risultati delle verifiche sono stati presentati al sindaco che ha annunciato la revoca dell’ordinanza di chiusura di tutti i plessi scolastici della città a partire da venerdì mattina; oggi, dunque, ancora cancelli serrati in tutte le scuole. Venerdì resteranno ancora chiusi, però, tre istituti superiori, il Virgilio, il Tassinari e il Pareto, per i quali sono già previsti piccoli interventi di manutenzione prima di poter riaprire. Aule vuote anche alla scuola media Diano dove, su decisione della dirigente Valeria del Vasto, le lezioni proseguiranno, per i prossimi giorni, in Dad.

La riapertura delle scuole viene vista come un momento di ripresa ufficiale della vita dopo la scossa di lunedì sera che ha paralizzato ogni attività. Con la ripresa dei ritmi naturali delle famiglie cresce anche la speranza che i negozi tornino ad essere frequentati, che la strade riprendano vitalità, che tutto ricominci laddove s’era fermato.

La gente di Pozzuoli non smette di pretendere certezze, sul futuro, sulla tenuta delle case, sulla garanzia delle vie di fuga. Ieri mattina il capo della Protezione Civile regionale, Itali Giulivo, ha partecipato a un vertice nella sede della protezione civile di Pozzuoli e ha cercato di rassicurare tutti: «Mica pensiamo di tenere gli sgomberati nelle tende? - ha chiarito - chi sarà oggetto di un'ordinanza si vedrà assegnata una sistemazione più strutturata. Già abbiamo un accordo con Federalberghi dei Campi Flegrei ma ci sono anche altre possibilità. Di certo le tende non diventeranno una soluzione definitiva, mai».

Giulivo ha parlato dei numeri preoccupanti di richieste di verifiche, della necessità di guardare a un futuro che, senza sisma bonus, sarà difficile da concretizzare. Alla consueta raffica di domande sulle vie di fuga e sulle aree di raccolta ha risposto con calma, chiarendo pure che i prossimi test di allontanamento, previsti per gli ultimi due giorni di maggio, si faranno solo se lo stress di chi sta operando in questi giorni sarà superato. Chiarimenti anche per il porto dove partirà il dragaggio per aumentare il pescaggio dei traghetti e per il quale, in caso di definitiva emergenza bradisismica, è anche prevista l’installazione di pontoni galleggianti ai quali consentire l’attracco.

Sono pronti ad essere realizzate due tendopoli fisse, nell’area di Pozzuoli, presso le quali convogliare le persone in caso di nuova, repentina, fuga dalle case. Si tratta di una richiesta presentata dal prefetto Di Bari nel corso delle recenti riunioni sul fenomeno del bradisismo.

Già individuate le aree, si tratta di due zone dismesse dai militari, una in via Artiaco e una nei pressi del cosiddetto “ponte di ferro”. La realizzazione dei campi fissi sarà garantita da finanziamenti specifici per le situazioni di emergenza, resteranno sempre attivi, saranno dotati di toilette mobili e di cucine da campo.