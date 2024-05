Terremoto a Napoli: scossa di magnitudo 1.3 nel cratere del Vesuvio

I sismografi dell’Osservatorio Vesuviano hanno registrato alle 3,15 di stanotte una scossa di magnitudo 1.3 con epicentro nell’area craterica del Vesuvio a una profondità di 500 metri. Sono 411 gli eventi tellurici registrati sul Vesuvio dall’inizio dell’anno ad oggi, la maggior parte dei quali di bassissima magnitudo. Quello maggiore fu registrato il 28 aprile scorso alle 5,55. L’11 marzo, alle 19,08, si verificò invece un sisma di magnitudo 3 ad est del Vesuvio tra Volla e Cercola. Si trattò in questo caso di un sisma un po’ periferico rispetto all’edificio vulcanico del Vesuvio, che rientra nella dinamica tra il vulcano e la faglia regionale che passa all’altezza del Sebeto.

La sala di Napoli dell’Ingv ha comunicato relativamente al mese di aprile che «al Vesuvio permane una sismicità di fondo con i sisma che avvengono prevalentemente in area craterica con una profondità fortemente concentrata nel primo chilometro.

Dai dati gnss, tiltimetrici e mareografici non si rilevano deformazioni riconducibili a sorgenti vulcaniche. I dati della telecamera termica permanente mostrano un trend delle temperature superficiali massime fondamentalmente stabile sui valori medi dei mesi precedenti anche se caratterizzato da sensibili oscillazioni. Le misure con telecamera termica mobile evidenziano un andamento sostanzialmente stazionario della temperatura massima. Non si evidenziano, infine, variazioni significative dei parametri geochimici acquisiti. I dati di monitoraggio indicano il perdurare del trend pluriennale di diminuzione dell’attività idrotermale all’interno dell’area craterica del Vesuvio. Sulla base dell’attuale quadro dell’attività vulcanica esposta non si evidenziano elementi tali da suggerire significative evoluzioni a breve termine».