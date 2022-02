Terremoto a Pozzuoli, nuova scossa nei Campi Flegrei avvertita dalla popolazione

I sensori dell'Osservatorio Vesuviano, hanno registrato un terremoto, oggi alle ore 16,53 di magnitudo 1.0, con epicentro ad una profondità di 1,95 km, nella zona occidentale di Pozzuoli.

Appena ieri, alle ore 15:12, un altro terremoto di magnitudo 1.5 è stato registrato dai sismografi dell'Ingv, con epicentro nel cratere del Vulcano Solfatara.

Anche stavolta, nonostante la bassa magnitudo, il sisma è stato avvertito da alcuni residenti, che su Facebook scrivono: «Sentita fortissima via Vigna»; «Via Napoli, sentita»; «Sentita Parco Bognar»; «Sentita a Lucrino»; «Si, anche sulle palazzine»; «Agnano si»; «Boato e vibrazione via Campi Flegrei»; «Fortissima Arco Felice»; «Sentita a via Luciano! Ormai tutti i giorni... »