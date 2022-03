Terremoto a Napoli oggi, nuova scossa nei Campi Flegrei con epicentro a mare

Ancora una scossa di terremoto nei Campi Flegrei.

Alle 20.50 i sismografi dell'Osservatorio Vesuviano hanno rilevato un terremoto di bassa energia con epicentro preliminare a mare, preceduto da un altro evento sismico alle 19.53 magnitudo 0.6 con epicentro localizzato sul versante occidentale della Solfatara.

APPROFONDIMENTI IL TERREMOTO Terremoto nei Campi Flegrei, la scossa più forte da 40 anni:... IL TERREMOTO Terremoto a Reggio Calabria: il sisma avvertito dalla popolazione LA SCOSSA Terremoto in Giappone di 7.3 al largo di Fukushima. Diramata allerta...

Numerose le segnalazioni dei residenti che su Facebook, scrivono: «Si, sentita a via Antiniana»; «Confermo, via San Gennaro... lieve»; «via Pisciarelli sì»; «Si, via Napoli con boato»; «Cigliano si»; «Quarto si».

Gli eventi di stasera, di bassa energia, seguono quello di ieri pomeriggio. Una forte scossa di terremoto di magnitudo 3.5, alle ore 15.14 profondità 2,7 km e con epicentro localizzato nel cratere della Solfatara. Un terremoto ampiamente avvertito in tutti i comuni dell'area flegrea e non solo, dove la gente spaventata si é riversata in strada.