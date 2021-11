Terremoto a Napoli, nuovo sciame sismico nella Solfatara: prima le scosse, poi i boati

Ancora uno sciame sismico, nei Campi Flegrei. Due scosse, di bassa intensità, sono state avvertite da alcuni residenti di Pozzuoli. L'epicentro, in zona Solfatara.

Dai primi rilievi, le scosse, di magnitudo 0,4 e 0,3 registrate rispettivamente alle 8.39 e 8.49, sono state seguite da boati.

Tanti i commenti degli utenti, su Facebook: «Sentita anche io via solfatara...pensavo non fosse», «Sì, via Pisciarelli sentita», «Via San Gennaro (aeronautica) sentita molto bene», «Ne hanno fatte due», «Boato si».