Terremoto a Napoli: scossa nella notte avvertita dalla popolazione a Pozzuoli

I sismografi dell'Osservatorio Vesuviano hanno registrato nella notte alle ore 00,41 una scossa di terremoto di magnitudo 1,5 della scala Ritcher. L'evento tellurico ha avuto come epicentro la zona tra Pozzuoli e Arco Felice a una profondità di circa 1 chilometro e ottocento metri. L'evento sismico è stato avvertito dalla popolazione di Arco Felice, via Campana, Pozzuoli alta, zona Solfatara e Pisciarelli. La gente ha dichiarato di aver sentito prima un boato e, poi, i vetri delle finestre tremare. Non si segnalano danni a persone o cose.

Dall'inizio dell'anno sono 144 le scosse finora registrate di cui 56 nel solo mese di febbraio con l'evento più forte il 7 febbraio scorso alle ore 4,13 di magnitudo 2 della scala Ritcher con epicentro nel golfo di Pozzuoli.

