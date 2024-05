Terremoto a Napoli e Pozzuoli, paura tra i cittadini

Tutti in strada i cittadini napoletani: «non l'ho mai sentita così forte» affermano alcuni abitanti di Monteruscello. Anche sul lungomare Pertini Pozzuoli la gente si raduta per le vie. Chi si confronta, chi chiama un parente, chi cerca di distratsi.

«Stavolta è stata pesante, sembrava che non finisse mai». A Bagnoli, lungo il vialone che costeggia l'ex base Nato, un uomo racconta lo spavento provato per le due scosse di terremoto che hanno spinto tanta gente dei Campi Flegrei, come lui e i suoi figli piccoli, a scendere in strada. Pensa di rientrare a casa? «Vediamo, per adesso no», risponde. Tante gente anche sul lungomare che collega Bagnoli a Pozzuoli, una strada stretta che suggerisce di stare sul marciapiede opposto a quello dei palazzi. I locali sono aperti, ma dentro non c'è nessuno.

Nei supermercati molta merce è caduta a terra. Nei pressi della Cumana le transenne dello scavo per l'impianto fognario si sono piegate e sono cadute una ad una.

«Abbiamo tutti avvertito la scossa di pochi minuti fa, mantenete la calma, siamo in contatto con l'Osservatorio Vesuviano per tutti gli aggiornamenti». Lo afferma il sindaco di Pozzuoli, Gigi Manzoni.

Dall'ufficio stampa del Comune fanno sapere che il sindaco ha riunito in Comune il Centro operativo comunale (Coc) per organizzare le squadre dei tecnici per i rilievi di eventuali danni agli edifici. Sono arrivate alcune segnalazioni, per adesso di intonaci esterni o piastrelle cadute in casa. Il sindaco ha ricevuto la chiamata del ministro Musumeci, che «si è messo a totale disposizione per ogni cosa».

Anche il direttore della protezione civile regionale sta arrivando nella sede comunale. In centinaia i cittadini che si sono riversati in strada, così come a Bagnoli, dove molte auto con persone a bordo sono in sosta lungo il grande viale della ex base Nato.