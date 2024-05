Terremoto a Napoli, tre scosse la più forte è 4.4: panico in città

Torna la paura nei Campi Flegrei con i sismografi dell'Osservatorio Vesuviano che hanno registrato alle ore 19,51 una forte scossa che è stata avvertita in gran parte della zona flegrea e anche in alcuni quartieri di Napoli.

La profondità è di un solo chilometro, per questo è stata molto percepita dalla popolazione. C'è stata, inoltre una sequenza di quattro scosse in sei minuti. La prima delle 19.51 di magnitudo 3,5.

La prima scossa era stata avvertita in varie zone di Napoli, ma alle 20,10 un nuovo terremoto ha scosso l'intera Napoli seminando il panico praticamente in tutti i quartieri, dal Vomero al centro storico alla zona orientale.

Nonostante la vicinanza del Vesuvio, anche il secondo sisma arriva dai Campi Flegrei. Secondo le prime informazioni, la gente è scesa in strada lasciando le abitazioni per la paura.

La seconda scossa: magnitudo 4.4

L'ultima scossa è stata avvertita non solo nella zona collinare e centrale di Napoli, ma anche nei comuni dell'hinterland, come Casavatore e Giugliano in Campania. Segnalazioni pure da Afragola. I Campi Flegrei erano già stati itneressati stamani da uno sciame sismico, la cui scossa principale era stata di magnitudo 2.3, alle 8.50. La magnitudo è di 4.4. Secondo i dati è il più forte degli ultimi 40 anni.

Il sisma delle ore 19,51 è stato di magnitudo 3.5 con epicentro tra la zona della Solfatara e gli Astroni ad una profondità di 2,8 chilometri.

«Si tratta di uno sciame sismico con i terremoti più forti il primo di magnitudo 3.5 mentre, in secondo in via preliminare che abbiamo rilevato è stato di magnitudo 4.4. Abbiamo, poi, registrato altri sisma di potenza minore», ha dichiarato Mauro Di Vito, direttore dell'Osservatorio Vesuviano a Il Mattino.

«Sono state bruttissime un movimento ondulatorio davvero assurdo, non l'abbiamo mai avvertite in maniera così forte.

Abbiamo prima sentito un boato e, poi, ha ballato tutto e di brutto per ben due volte ed sono durate anche parecchio».

I due sisma sono stati avvertiti in maniera nitida, come abbiamo detto, in tutta la zona flegrea ma anche nei quartieri napoletani di Bagnoli, Pianura, Agnano, Vomero, Fuorigrotta e persino a Marano e nella zona del litorale domitio a Licola e Varcaturo. Si segnalano molte persone che si sono riversate per strada per la paura.

I trasporti: ferma la linea 2 della metro

Per accertamenti della scossa di terremoto, Ferrovie dello Stato ha deciso di fermare per via precauzionale la linea 2 della metro. Anche Cumana e Circumflegrea sospesi per accertamenti.

La reazione dei napoletani

Tutti in strada i cittadini napoletani: «non l'ho mai sentita così forte» affermano alcuni abitanti di Monteruscello. Anche sul lungomare Pertini Pozzuoli la gente si raduta per le vie. Chi si confronta, chi chiama un parente, chi cerca di distratsi. «Stavolta è stata pesante, sembrava che non finisse mai». A Bagnoli, lungo il vialone che costeggia l'ex base Nato, un uomo racconta lo spavento provato per le due scosse di terremoto che hanno spinto tanta gente dei Campi Flegrei, come lui e i suoi figli piccoli, a scendere in strada. Pensa di rientrare a casa? «Vediamo, per adesso no», risponde. Tante gente anche sul lungomare che collega Bagnoli a Pozzuoli, una strada stretta che suggerisce di stare sul marciapiede opposto a quello dei palazzi. I locali sono aperti, ma dentro non c'è nessuno.

Nei supermercati molta merce è caduta a terra. Nei pressi della Cumana le transenne dello scavo per l'impianto fognario si sono piegate e sono cadute una ad una.

«Abbiamo tutti avvertito la scossa di pochi minuti fa, mantenete la calma, siamo in contatto con l'Osservatorio Vesuviano per tutti gli aggiornamenti». Lo afferma il sindaco di Pozzuoli, Gigi Manzoni. Dall'ufficio stampa del Comune fanno sapere che il sindaco ha riunito in Comune il Centro operativo comunale (Coc) per organizzare le squadre dei tecnici per i rilievi di eventuali danni agli edifici. Sono arrivate alcune segnalazioni, per adesso di intonaci esterni o piastrelle cadute in casa. Il sindaco ha ricevuto la chiamata del ministro Musumeci, che «si è messo a totale disposizione per ogni cosa». Anche il direttore della protezione civile regionale sta arrivando nella sede comunale. In centinaia i cittadini che si sono riversati in strada, così come a Bagnoli, dove molte auto con persone a bordo sono in sosta lungo il grande viale della ex base Nato.

Danni e crepe

Dopo le scosse di terremoto nella zona dei Campi Flegrei, la più alta di magnitudo 4.4 registrata alle 20:10, sono pervenute alla sala operativa dei Vigili del fuoco alcune segnalazioni per crepe e caduta di cornicioni in edifici.

Le squadre sono sul territorio per le verifiche. Ci sono alcuni edifici con caduta calcinacci, un palazzo sgomberato e c'è stata una frana al Monte Barbaro.

Al comune è convocata una riunione della protezione civile: saranno allestite tendopoli in via Napoli, piazza a are, nel Pala Trincone e al Pala Errico.

Domani scuole chiuse a Pozzuoli e Bagnoli

Scuole chiuse domani a Pozzuoli, epicentro dello sciame sismico di stasera ai Campi Flegrei. È quanto informa il Comune, sulla sua pagina Facebook. «Siamo riuniti - si legge in un post - per affrontare la situazione. Stiamo ricevendo diverse segnalazioni sia alla Protezione Civile che alla Polizia Municipale, ma le linee sono sovraccariche. In caso di difficoltà, potete utilizzare anche i messaggi del canale Facebook del Comune di Pozzuoli, e del sindaco Gigi Manzoni, indicando indirizzo compreso di civico e numero di telefono. Vi ricontatteremo appena possibile. Nel frattempo, per quanto possibile, vi chiediamo di mantenere la calma. Siamo tutti al lavoro per le dovute verifiche. Vi anticipiamo che domani le scuole resteranno chiuse per le dovute verifiche».



«Sono scosse forti. Sono tante, ripetute. E capisco le vostre paure. Per questo, ho immediatamente convocato il Centro Operativo Comunale per affrontare tutte le eventuali criticità causate dalla ultime scosse di bradisismo. Ho deciso di chiudere tutte le scuole, pubbliche e private di Bacoli. E di ogni ordine e grado. È una chiusura precauzionale, per poter effettuare tutti i controlli necessari». Lo annuncia su Facebook il sindaco di Bacoli Josi Gerardo Della Ragione.

«Ho deciso - prosegue in un post su Facebook - di disattivare la Ztl nel centro storico di Bacoli. Questa sera, con i nostri tecnici comunali, ci dedicheremo ai controlli presso le strutture private, le case, i palazzi di chiunque ci chiede aiuto, supporto. Siamo a vostra completa disposizione. Stiamo monitorando le situazione, con assoluto scrupolo. In strada, con pattuglie della Polizia Municipale e della Protezione Civile. Capisco le vostre paure. Perché sono quelle che vive tutta la città. Noi siamo qui, con voi, per affrontare ogni problematica. E saremo qui tutta la notte. Vi lascio i numeri di telefono da chiamare per ogni emergenza: 0815234057, 0818553702 e 0818553242. Lascio anche il mio numero di telefono personale: 3398766104. Potete scrivermi anche su whatsapp, a qualsiasi ora. Vi invito a girare queste informazioni ad amici, parenti, vicini. Ci sono. Ci siamo. Siamo i Campi Flegrei. E supereremo anche questa».