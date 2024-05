Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, sta compiendo un sopralluogo a Pozzuoli, a piedi tra i cittadini che si sono riversati per strada, lasciando le loro abitazioni.

Il governatore, accompagnato dal direttore della Asl Napoli 1, Ciro Verdoliva, e dal direttore generale della Protezione civile della Campania, Italo Giulivo, prima ha preso parte a una riunione operativa alla quale ha partecipato anche il sindaco di Pozzuoli, Luigi Manzoni, e poi ha incontrato alcuni cittadini al porto che chiedevano rassicurazioni: «Sono qui per tranquillizzarvi - le parole di De Luca -. Si sta facendo tutto quello che si deve fare in questi casi. Non dovete avere paura».

APPROFONDIMENTI Terremoto a Napoli, l'esperto Ingv Mauro di Vito Terremoto a Napoli, Campi Flegrei senza pace Terremoto, il sindaco di Pozzuoli: «Situazione molto grave, la gente è terrorizzata»

Tra le priorità la sistemazione dei residenti di due case per anziani giudicate molto vicine alla Solfatara. Nelle tendopoli trovano ospitalità anche le 35 famiglie sfollate a Pozzuoli. Sono stati anche distribuiti pasti. Molti cittadini preferiscono passare la notte in auto.

Il presidente della Regione è ora diretto verso la Prefettura di Napoli per un primo incontro con il prefetto di Napoli, Michele di Bari.