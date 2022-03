Terremoto a Pozzuoli, nuovo sciame sismico nei Campi Flegrei: scosse avvertite dalla popolazione

Uno sciame sismico, di bassa energia, si è verificato nei Campi Flegrei. I sensori dell'Osservatorio Vesuviano, più volte, nel corso del pomeriggio, hanno rilevato alcuni terremoti. Le scosse di maggior rilievo, avvertite dalla popolazione, alle ore 14:58 di magnitudo 1.1 alla profondità di 1,64 km e alle 16:48 di magnitudo 1.1 alla profondità di 2,57 km.

Preoccupazione da parte di alcuni cittadini, che su Facebook scrivono: «Bella pesante»; «Avvertita via vecchia San Gennaro»; «Si sentita forte via Solfatara»; «Siiiii, zona Astroni»; «Pozzuoli alta, sentita!!»; «Bella scossona via Pisciarelli».