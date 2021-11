Pozzuoli, nuovo sciame sismico: boati prima delle scosse

Un leggero sciame sismico, accompagnato da boati, è stato avvertito questa sera intorno alle 20:21 da alcuni residenti di Pozzuoli.Dai primi rilievi, l'epicentro risulta ad 1 km di profondità, nella zona della Solfatara.

Nonostante la bassa magnitudo, 0,3 quello di maggiore intensità, le scosse, tuttavia, sono state avvertite da alcuni utenti della rete, con segnalazioni, anche discordanti, che si rincorrono su Facebook: «Zona Solfatara sentite», «Due... Via vecchia San Gennaro avvertite», «Qui non le ho sentite, Parco Bognar», «Arco Felice niente», «Boati a Via Napoli».