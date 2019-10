I Campi flegrei tremano ancora: «Ma non c'è emergenza»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 6 Ottobre 2019, 09:00

«Prima un boato, poi tremava tutto». C'è ancora paura nelle parole dei pescatori che ieri mattina erano al porto di Pozzuoli per iniziare la loro solita giornata di lavoro. Lo hanno avvertito chiaramente il terremoto delle 7.08 come tutti i residenti dell'area flegrea e dei quartieri napoletani di Bagnoli, Pianura, Soccavo e Fuorigrotta. Magnitudo 2.2 della scala Ritcher con epicentro nella zona dei Pisciarelli a circa due chilometri di profondità. Proprio i pescatori sono considerati dei sismografi viventi, quelli che per prima si accorgono se qualcosa sta cambiando nella caldera. Ieri però la memoria di chi ha vissuto la crisi bradisismica all'inizio degli anni Ottanta è tornata immediatamente indietro di 36 lunghissimi anni.