Sciame sismico nei Campi Flegrei, gli esperti: «C'è una nuova faglia»

Uno sciame sismico così consistente non si registrava da tempo. Da martedì sera fino alla mattinata di ieri, l’Osservatorio Vesuviano ha registrato ben 35 terremoti ai Campi Flegrei. Rispetto a sciami passati, abbiamo sempre magnitudo piuttosto basse, in questo caso comprese tra 0.4 e 1.8, così come la profondità è compresa sempre tra i 1-2 chilometri. Questa volta, però, a destare preoccupazione sono gli epicentri, quasi tutti concentrati...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati