Terremoto 40 anni dopo: lunedì 23 novembre gratis in edicola lo speciale de Il Mattino sul sisma dell'Irpinia

Una catastrofe che in 90 secondi ha cambiato il destino dell'Irpinia, di Napoli, della Campania e del Sud in generale. Il terribile terremoto del 23 novembre 1980, di cui quest'anno ricorre il quarantennale. Proprio Il Mattino, allora protagonista assoluto nell'informazione non poteva - anche stavolta - esimersi dal raccontarlo e dal ricordarlo, nella consapevolezza di una celebrata e storica titolarità, di un’innata vocazione a raccontare il Mezzogiorno, i suoi problemi, le ansie e le aspirazioni. E così lunedì 23 novembre 2020 sarà in edicola un inserto speciale gratuito dal titolo "Terremoto 40 anni dopo" con reportage, inchieste, interviste, racconti. Un numero da collezionare e da non perdere.

