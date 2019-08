Casamicciola due anni dopo: ore 20.57, nella zona rossa voce alle note del «Silenzio»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Mercoledì 21 Agosto 2019, 07:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Fu alle ore 20.57 del 21 agosto 2017 che l'isola d'Ischia visse nuovamente, dopo circa 150 anni, l'incubo del terremoto, dei lutti e della distruzione. Mentre si attende che parta finalmente la ricostruzione, questa sera si svolgeranno cerimonie per ricordare il tragico evento che sconvolse e cambiò l'esistenza di migliaia di persone sull'isola felix del turismo e delle terme. «Per non dimenticare», è questo il titolo della manifestazione promossa e organizzata dal Comune di Casamicciola Terme (in collaborazione con Lacco Ameno e Forio) alla quale sono invitati tutti per commemorare le vittime ed esprimere ancora una volta solidarietà a quanti hanno perso la casa o l'attività o che comunque hanno dovuto abbandonare tutto ciò che avevano per trovare alloggio altrove.