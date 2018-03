«Epicentro più a Sud Est», a Casamicciola la settima scossa dopo quella di agosto

Domenica 25 Marzo 2018, 12:54 - Ultimo aggiornamento: 25-03-2018 19:57

«L'evento sismico che si è verificato questa mattina a Ischia ha avuto un epicentro più a sud est sempre a Casamicciola rispetto all'evento tellurico del 21 agosto scorso - dichiara Francesca Bianco, direttrice dell'Osservatorio Vesuviano - Per la legge di Omori esso è successivo proprio al terremoto di massima magnitudo 4 della scala Richter che c'è stato in estate». Dunque, si tratta di una scossa di assestamento anche se scientificamente è un termine sbagliato. In sismologia la legge di Omori definisce la decrescita del numero di repliche dopo un sisma importante. Questa formula empirica è stata scoperta dal sismologo giapponese Fusakichi Omori nel 1894, prendendo in considerazione la sequenza sismica susseguente al terremoto di Nobi del 1891. Sono state ben sette le scosse, con quella di questa mattina, che si sono verificate nell'Isolaverde dopo quella del 21 agosto. La massima magnitudo si è avuta il 23 agosto di 2.1 e dopodichè ci sono state cinque eventi in prossimità di magnitudo 1. «Questi sono stati i terremoti localizzati dalle nostre strumentazioni - dichiara la Bianco -, c'è ne sono stati anche altri molto bassi che i sismografi non li hanno localizzati. Nel caso di Casamicciola questi eventi non sono dovuti alla risalita di fluidi o magma e quindi riconducibili ad una natura vulcanica. Se c'è ne saranno altri in futuro? Questo non lo possiamo sapere ma non c'è nulla di allarmante ed è tutto tenuto sotto controllo dall'Osservatorio Vesuviano».