Terremoto ad Ischia del 2017: sindaci ischitani incontrano il nuovo commissario per la ricostruzione

Giovanni Legnini, il nuovo commissario per la ricostruzione delle aree terremotate di Ischia ha incontrato stamattina i sindaci di Casamicciola, Lacco Ameno e Forio, i comuni isolani colpiti dal sisma del 2017. Legnini, che ha preso il posto di Carlo Schilardi, ha accolto i tre primi cittadini alla sede del commissariato per la ricostruzione, in Palazzo Armieri a Napoli ed ha discusso con loro delle priorità del lavoro per le zone dell'isola verde colpite dalla scossa che fece 2 vittime ed oltre 2.500 sfollati.

Il nuovo commissario, che già coordina l'analoga struttura per la ricostruzione delle zone terremotate del centro Italia, ha dichiarato che opererà nel segno della continuità del lavoro svolto sino ad oggi dal suo predecessore e che si impegnerà per accelerare sui tempi di inizio della ricostruzione. I sindaci isolani hanno chiesto di poter ottenere norme e procedure analoghe, in ambito edilizio e di assistenza, a quelle applicate alle località terremotate del centro Italia e di mantenere alta l'attenzione istituzionale sulle esigenze delle popolazioni colpite dal sisma. Nel corso dell'incontro di stamattina c'è stato il passaggio di tutta la documentazione dell'attività svolta da Schilardi al nuovo commissario che, probabilmente entro pochi giorni, sarà ad Ischia per un primo sopralluogo delle aree terremotate.