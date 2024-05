La Protezione Civile è in affanno, la necessità di accelerare le procedure di verifica post terremoto è urgente: Vincenzo De Luca mette in fila tutte le difficoltà nella gestione della grande emergenza, e lancia la sua richiesta «subito lo Stato di Mobilitazione nazionale per sostenere lo sforzo nei Campi Flegrei». La procedura, annunciata ieri mattina ai margini di un evento all’ospedale Cardarelli, è stata formalizzata nel primo pomeriggio con l’invio di una richiesta ufficiale.

Il percorso ufficiale prevede che i presidenti di Regione avanzino la proposta al capo della Protezione Civile Nazionale il quale, poi, si rivolge al Premier, unica figura deputata a decretare l’avvio dello Stato di Mobilitazione.

Non c’è collegamento diretto fra il livello di allerta e l’apertura del percorso dello Stato di Mobilitazione. Si tratta di una possibilità offerta ai territori in difficoltà per ottenere il sostegno della Protezione Civile dell’intero Paese. All’attivazione della procedura subito partono, dalle regioni designate dal capo della Protezione Civile, colonne di mezzi e uomini selezionati a seconda delle esigenze dei territori in crisi.

«Nei Campi Flegrei abbiamo problemi seri - ha detto ieri il presidente della Regione Campania, De Luca - mi aspetto che il governo nazionale faccia il suo dovere, perché in questo momento la nostra Protezione Civile campana e i vigili del fuoco non ce la fanno più numericamente».

Il governatore ha insistito, puntando anche sul tema della carenza di risorse: «C'è bisogno di risorse che non ci sono ancora oggi, non c'è nulla. E c'è bisogno della collaborazione nazionale, perché le forze che abbiamo impegnato non ce la fanno più, mi riferisco non solo ai tecnici che devono fare i sopralluoghi su un migliaio di abitazioni, ma anche all'insieme delle forze impegnate della protezione civile».

Attualmente le procedure di intervento di Protezione Civile per garantire soccorso e assistenza nei luoghi colpiti da una calamità prevedono tre livelli: il primo, nel quale l’emergenza può essere affrontata in via ordinaria dalle amministrazioni territoriali; il secondo, nel quale sono ricomprese le calamità che si estendono su territori vasti che comprendono più amministrazioni; il terzo che si configura con emergenze di rilievo nazionale. In quest’ultimo caso il Consiglio dei Ministri può anche deliberare lo stato di emergenza che prevede una gestione di carattere “nazionale” dell’evento.

Quando lo stato emergenziale richiede tempestività nell’impiego di forze e risorse, anche prima della delibera dello stato di emergenza, il presidente del Consiglio può decretare lo stato di mobilitazione del Servizio Nazionale. È a quest’ultima ipotesi che ha fatto riferimento Vincenzo De Luca nella missiva inviata ieri.

Per fortuna il peso delle richieste di verifiche sugli immobili presumibilmente danneggiati dal sisma del 20 maggio si sta affievolendo. Nella giornata di ieri i vigili del fuoco hanno comunicato il completamento di «897 verifiche di stabilità su edifici svolte dal personale del Corpo nazionale: 360 effettuate dalle squadre di soccorso e 537 quelle completate da funzionari esperti nella valutazione di dissesti statici». Significa che il traguardo dei milleduecento interventi sollecitati è molto vicino.

Adesso, però, viene il momento delle verifiche puntuali agli edifici per stabilire la definitiva gravità delle lesioni e ipotizzare il percorso di recupero degli stabili. Recupero che, comunque, andrà effettuato dai proprietari, in attesa di certezze su possibili fondi di sostegno a chi dovrà effettuare i lavori. Nel territorio dei Campi Flegrei attualmente sono all’opera anche squadre dei vigili del fuoco specializzate Tas (topografia applicata al soccorso) e il lavoro del personale del territorio è supportato anche da squadre che provengono da Lazio, Basilicata, Puglia e Umbria, oltre al distaccamento di una squadra per ciascuna provincia della Campania che ogni giorno viene inviata nei Campi Flegrei per sostenere l’impatto con le continue richieste.