Terremoto Napoli e Campi Flegrei, sindaco Manfredi: «Non facciamoci prendere dal panico»

Napoli continua a tremare. Nella giornata di ieri una serie di scosse ha fatto vibrare gran parte della città. Nella stessa serata è stata registrata una delle scosse più forti degli ultimi decenni: 4.4 gradi. Erano quarant'anni che in Campania non si verificava un evento del genere. Il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, vista la straordinarietà dell'evento ha indetto per oggi 21 maggio una conferenza stampa sulla situazione. In Sala Giunta, dalle 11:30, una gran folla di giornalisti e cittadini ha partecipato alla manifestazione.

«Siamo andati nelle scuole più vicine alla zona di Interesse e fino ad oggi non sono stati rilevati danni», commenta il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi. «La stessa operazione la stiamo facendo nelle strutture sportive, nello stadio Maradona, alla Mostra D'oltremare. Le attività sono in pieno svolgimento senza avere, al momento, evidenziato danni alle strutture. Noi continueremo a rafforzare questa attività di indagine. I dati ci dicono che non ci sono segnali di modifica degli indicatori di sollevamento del suolo o delle misurazioni geochimiche».

Manfredi ha continuato invitando la popolazione a mantenere la calma, «avere paura va bene, ma non facciamoci prendere dal panico. Anche per quanto riguarda gli edifici. Se una persona vive nei piani alti degli edifici, magari in strutture in cemento armato e quindi più flessibili, è chiaro che avvertirà una oscillazione più forte.

Ma più le strutture oscillano più sono sicure, dissipano energia, sono in grado di rispondere meglio alla sollecitazione che hanno avuto. Lo capisco, il terremoto fa paura, abbiamo vissuto eventi tragici ma siamo preparati. C'è una profonda comprensione, dobbiamo gestire lo spavento che stiamo provando».

Manfredi ha spiegato che la decisione presa ieri sera dall'amministrazione comunale di chiudere, per la giornata di oggi, solo le scuole delle Municipalità IX e X, i territori più prossimi all'epicentro del sisma dei Campi flegrei, nasce «perché non si fa allarmismo o sciacallaggio. Noi dobbiamo garantire la normalità della vita in sicurezza: se ci sono lontane preoccupazioni, interveniamo, altrimenti l'istituzione deve fare vivere normalità». Manfredi ha riferito inoltre che anche sul sistema dei trasporti sono state immediatamente avviate nella notte di ieri le opportune verifiche e «sono in piena funzione perché dobbiamo garantire il comportamento normale delle persone».