Terremoto a Napoli e concerto Ultimo al Maradona: «In caso di scosse nessun panico»

«Stasera, in pieno sciame sismico dei Campi Flegrei, si svolgerà il concerto di Ultimo allo stadio Maradona di Fuorigrotta, da associazione composta da personale sanitario, ma soprattutto da genitori, la domanda nasce spontanea: è stato previsto un piano di sicurezza da parte della organizzazione, dall’Asl di competenza e dal Comune? Ad esempio con le vie di fuga e i dispositivi per il traffico. Ricordiamo a tutti che non sussiste alcun allerta ne tantomeno rischio imminente, ma come personale sanitario abbiamo un amore innato per la prevenzione».

Da qui l'appello al pubblico, «in caso di scossa bradisismica, che comunque non rappresenterebbe un pericolo imminente, non fatevi assolutamente prendere dal panico, restate al vostro posto ed attenetevi alle istruzioni fornite dagli addetti alla sicurezza».

Così su Facebook l'Associazione Nessuno tocchi Ippocrate, «non serve farsi prendere dal panico ma soprattutto non serve seminare il panico.