Ai Campi Flegrei la terra torna a tremare per 56 volte e sveglia tutti di soprassalto. L'ennesimo sciame sismico è iniziato alle 3.48 e terminato alle 10, con la scossa più forte che ha raggiunto magnitudo 3.7 con epicentro in contrada Pisciarelli mentre la profondità a poco più di due chilometri e mezzo. Numerose le persone scese in strada, in particolare a Pozzuoli, con la popolazione ormai stremata dai terremoti continui e dai timori che i sismi possano creare ulteriori danneggiamenti alle abitazioni. Al centro coordinamento soccorsi alla prefettura di Napoli, non risultano però danni dopo un confronto con i centri operativi comunali di Pozzuoli, Bacoli e Napoli, la Protezione Civile Nazionale e della Regione Campania, i vertici dell'Osservatorio Vesuviano. «Non registriamo danni anche se qualche famiglia è scesa in strada» come ha precisato il prefetto Michele Di Bari, subito dopo la riunione. Riguardo il nuovo decreto legge annunciato dal ministro Nello Musumeci, a seguito della scossa di magnitudo 4.4 del 20 maggio che ha provocato lo sgombero di numerose abitazioni, il prefetto ha aggiunto che nel corso dell'incontro «abbiamo posto l'accento sulle misure da assegnare alle famiglie destinatarie di ordinanza di sgombero. Il disagio della popolazione c'è e noi lo dobbiamo accompagnare con tutte le nostre forze ma anche con misure economiche di cui si sta discutendo». E proprio sulla questione, è ormai certa la sua nomina come sommissario straordinario per i Campi Flegrei: a lui il compito di coordinare gli interventi che saranno definiti nel nuovo decreto atteso per i prossimi giorni. Intanto, il 21 giugno si terrà in un'unica giornata l'esercitazione dello Scenario 3 del decreto 140, inizialmente prevista per il 30 e 31 maggio.

La paura e le polemiche

A turbare il sonno dei residenti sono state due scosse a distanza di 17 secondi una dall'altra, rispettivamente di magnitudo 3.5 e 3, e poco dopo quella più forte ancora, di magnitudo 3.7. La ripresa dell'attività sismica dopo due settimane di calma apparente, sta creando profondi disagi tra la popolazione, in particolare di Pozzuoli, dove secondo il prefetto Di Bari ci sono «circa mille persone che sono fuori dalle rispettive abitazioni perché il Comune sta facendo una serie di attività di monitoraggio e quant'altro». I timori che l'attività sismica si intensifichi, crea paure per ulteriori sgomberi o inagibilità, e sui gruppi social si cerca di capire il da farsi. Ma l'occasione è anche polemizzare con il sindaco di Pozzuoli Gigi Manzoni. «Le tende dove cavolo sono? Io sono stata in macchina con 3 bambini dalle 4: vergogna, la gente lo deve sapere che bel sindaco abbiamo» accusa Maria B. «Caro Sindaco avete tolto le tende, perché? Perché pensiamo al turismo all'estate e all'estetica! Fino a che punto si può resistere?» aggiunge Giusy G, mentre Rita B., rivolgendosi al primo cittadino accusa: «Stiamo per strada, se può portarci un wc, anche quelli tolti!». Polemiche che si aggiungono a quelle dei proprietari delle case sgomberate, obbligati da un'ordinanza sindacale di «mettere in sicurezza i palazzi sgomberati a proprie spese subito... Altrimenti rischiamo denunce penali» che già venerdì a migliaia hanno sommerso la pagina social del sindaco Manzoni, al punto da costringerlo a eliminare il suo post. Tanti, poi, chiedono a gran voce di dichiarare «lo stato di emergenza, e permettere a chi vuole, di allontanarsi con l'aiuto dello Stato». Dall'Osservatorio Vesuviano dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia arriva la conferma che sono probabili ancora sciami e sismi. «Non ci attendiamo magnitudo molto più significative di quelle registrate a maggio, né abbiamo segnali di una risalita di magma. Ma in questa fase, la crisi bradisismica continuerà a tradursi in possibili sciami sismici, di energia analoga o inferiore, conseguenza del degassamento del magma in profondità».

L'emergenza

Il prefettoieri si è detto consapevole del «disagio della popolazione che noi dobbiamo accompagnare con tutte le nostre forze ma anche con misure economiche di cui si sta discutendo». Attualmente sono «circa mille le persone che sono fuori dalle rispettive abitazioni», precisando che «un tema che si sta affrontando è quello dell'abusivismo. Il disagio della popolazione che è fuori casa va accompagnato; il governo in campo sta creando le migliori condizioni possibili perché quel disagio sia affievolito nel più breve tempo possibile». Durante l'incontro in prefettura di ieri mattina «abbiamo posto l'accento sulle misure da assegnare alle famiglie destinatarie di ordinanza di sgombero. C'è un'interlocuzione molto importante con il Dipartimento di Protezione civile nazionale e regionale. Il governo sta seguendo con grande attenzione tutte queste fasi: il ministro Musumeci, la presidente del Consiglio Meloni, il ministro Piantedosi. Io credo che il tema non sia mai stato messo in stand-by» ha concluso il prefetto di Napoli.