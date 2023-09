Terremoto a Napoli, reazioni social: i meme che raccontano la nottata

Napoli, come al solito, reagisce alle “sfortune” in maniera totalmente anticonvenzionale. Dopo il terremoto di magnitudo 4.2 che alle 03:35 ha svegliato la città e la zona limitrofa dei Campi Flegrei, la preoccupazione è salita alle stelle con moltissimi cittadini che hanno deciso di scendere in strada e uscire dalle proprie case per preservare la propria sicurezza e quella dei propri cari. Nonostante la gravità del momento e la preoccupazione successiva alla scossa, i napoletani, come al solito hanno reagito con l'ironia e quel pizzico di superstizione che li contraddistingue. Twitter (X) è diventato palcoscenico di una quantità infinita di meme che hanno addossato la colpa del terremoto all' ipotetica rottura tra la SSC Napoli e Victor Osimhen dopo l'annuncio del suo agente di ricorrere agli avvocati a causa di un video su TikTok pubblicato dal club che prenderebbe in giro l'attaccante azzurro.

Ti svegli e scopri che:

- #terremoto a Napoli 4.2

- #Osimhen ha cancellato le foto da Instagram pic.twitter.com/KZzAzBAKni — ilaria tufano (@ilaria_tufano) September 27, 2023

Molto spesso, l'estrema ironia con cui i napoletani affrontano situazioni molto pesanti, non è altro che un tentativo di “cacciare via” quel pensiero e alleggerire la tensione che potrebbe, in qualche modo, influenzare il ritmo di vita dell'intera città. Mentre alcuni hanno utilizzato l'attenzione all'evento per denunciare sui social illeciti riguardo abusi edilizi nelle zone sismiche più a rischio, altri li hanno sfruttati, più semplicemente, per alleggerire un clima particolarmente teso. Parlare della «scossa più forte degli ultimi 40 anni», ha sicuramente preoccupato una grandissima fetta di popolazione, soprattutto dopo l'annuncio della chiusura delle scuole nella giornata di oggi a Pozzuoli e il considerevole rallentamento della circolazione dei treni che continua a causare sempre più caos in città. Nonostante ciò, però, si cerca in tutti i modi di tornare a vivere e di “scherzare” su quello che per tutti è stato un grande spavento.

Insomma, i meme continuano ad essere la forza di internet e neanche la paura di un terremoto è stata capace di far cambiare questa cosa.

Il primo a lanciare una lettera «ironica» a ciò che è successo nella notte è stato il cantante LDA che ha pubblicato sul proprio profilo Twitter (X) un post nel quale «prega il terremoto di calmarsi un pò». Tantissimi sono invece i meme che hanno dato la colpa della scossa alla recente mossa social di Victor Osimhen di cancellare da tutti i suoi profili le sue foto in azzurro a seguito della diatriba in corso con la società riguardo un video ironico pubblicato sui social del Napoli, dichiarando come l'azione abbia causato qualche tipo di immotivata e improvvisa reazione della città.

Un altro tweet, invece, addossa la colpa dell'evento ad una possibile «festa al Castello delle Cerimonie». Una cittadina residente nella zona dei Campi Flegrei ha ironizzato, invece, sull'essere «sopravvissuta all'era del bradisismo moderno» abitando nelle aree più colpite dal fenomeno. Uno dei meme più spietati, invece, mette sotto accusa coloro che avrebbero dato il via libera alle costruzioni intorno al cratere della Solfatara, paragonandoli addirittura a dei pagliacci.

Io che guardo i meme sul #terremoto pic.twitter.com/CT2FqN4UmD — Dada Emme (@dadida_1) September 27, 2023

Lo spavento del terremoto sembra non aver intaccato in alcun modo l'ironia e la capacità di ridere dei napoletani che hanno utilizzato i social come modo per canalizzare lo spavento conseguente ad un evento imprevedibile come un terremoto. Nonostante la paura sia stata molta, si riesce sempre a combattere la cosa con una giusta e sincera risata. La reoccupazione, però, non manca. Moltissimi sono stati i tweet dei residenti hanno confessato le loro paure, mostrando i disagi causati dalle scosse notturne e, soprattutto, quelle che potrebbero essere le conseguenze di uno sciame sismico così forte. La tensione è tanta ma farsi prendere dal panico è sicuramente la reazione peggiore possibile e l'ironia con cui il mondo social affronta questi eventi è, forse, ciò di cui le persone hanno realmente bisogno.