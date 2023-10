Le notti in bianco trascorse fuori ai balconi, per strada o nei cortili e quella domanda che si ripete a ogni minimo rumore: «L'hai sentita? È una scossa?». I borsoni con gli indumenti già pronti, messi vicino alle porte o nei bagagliai delle auto «perché non si sa mai». E la timida ricerca di un alloggio alternativo per lasciare, in attesa di «tempi migliori» le zone calde a ridosso degli epicentri. La seconda scossa più forte di sempre ha materializzato ulteriormente lo spettro della crisi e della fuga, quarant'anni dopo il bradisismo che nel 1983 spopolò Pozzuoli, iniziando a modificare le abitudini dei puteolani. C'è perfino chi, dopo la scossa di lunedì, ha trascorso in strada anche la notte di ieri. «Per paura siamo stati giù al portone con la macchina parcheggiata vicino all'ingresso, alle 5 abbiamo fatto colazione e poi siamo risaliti a casa», ha raccontato Cristina, che vive in via Solfatara, a poche centinaia di metri dal cratere Solfatara.

Racconti di notti insonni arrivano anche dal centro storico. «Ormai non dormiamo più, giusto qualche ora di sonno perché saltiamo ad ogni rumore. Le forti scosse scuotono le pareti e i letti, l'altra sera è caduto un lampadario che per poco non ammazzava mio fratello. Ma come possiamo convivere con una presenza su cui anche la scienza è divisa, non ha piena contezza e non può formulare previsioni certe?», ci dice Fabrizio, che vive con la moglie nella centralissima piazza della Repubblica. Patrizia, invece, dopo la scossa di magnitudo 3.6 di inizio settembre ha messo in vendita la sua casa di via Napoli ed è alla ricerca di un'abitazione in zona Varcaturo o Lago Patria, dove durante gli anni '80 migliaia di puteolani trovarono riparo in attesa della costruzione del quartiere di Monterusciello. «Io e mio marito - dice Patrizia - abbiamo troppa paura e vogliamo trasferirci. Pensate che vendiamo casa nostra di 80 metri quadrati a 120mila euro che è un prezzo di almeno 40-50mila euro sotto la media. Ma non ce la facciamo più a sentire scosse in continuazione. Lunedì sera sembrava che stesse cadendo il palazzo, ci siamo alzati dal divano e siamo scappati sul lungomare. Viviamo con la paura che da un momento all'altro possa accadere qualcosa sempre peggiore». C'è chi invece si è dato un ultimatum, tracciando una immaginaria «linea rossa» oltre la quale non può più andare, come nel caso di Marco, che vive in via Solfatara al terzo piano di una palazzina. «Se ci sarà un'altra scossa come quella di lunedì - racconta - andremo via, ci trasferiremo per un periodo dai miei genitori in zona Licola, perché non possiamo più stare qui. Ad ogni tremolio i bambini piangono e sembra che stia per cadere tutto. Non si può vivere con l'ansia addosso, specie quando si lavora, si è fuori casa anche per più giorni e si lasciano moglie e figlia da soli».

La nuova crisi bradisismica è vista come una seria minaccia anche per il tessuto commerciale e turistico di Pozzuoli, che lentamente era in ripresa dopo i due anni di pandemia. Ieri è arrivata la chiusura, fino al 20 ottobre, del percorso archeologico del Rione Terra. Un segnale accolto con preoccupazione dagli operatori turistici, che hanno dovuto fare i conti con le prime disdette. «Lo sciame sismico delle ultime settimane ci mette senza dubbio in apprensione ma la fase di allerta gialla attivata undici anni fa è stata riconfermata. Il messaggio veicolato dai media racconta di edifici crollati e residenti di interi quartieri che dormono per strada o nelle macchine - afferma Gennaro Martusciello, vicepresidente di Federalberghi-Campi Flegrei, che getta acqua sul fuoco - La realtà è assolutamente diversa; siamo giustamente preoccupati ma i Campi Flegrei sono in piena attività turistica, culturale ed economica. Negli ultimi giorni purtroppo sono state registrate alcune disdette, ma le nostre strutture sono state tutte costruite dopo il bradisismo del 1983 e quindi sono sicure ed affidabili». Scenari che teme anche Aldo Marcellini, presidente di Unimpresa. «Iniziamo ad essere preoccupati, abbiamo notizia di clienti che stanno lasciando la zona di Pozzuoli o che cercano di stare in città il meno possibile per paura delle scosse. Un calo delle vendite finora non c'è stato, almeno dai dati in nostro possesso, ma il sentore è che se il ritmo delle scosse dovesse continuare con questa frequenza si potrebbe avere uno stillicidio mentale tale da portare a una forte ricaduta negativa sulle attività commerciali».