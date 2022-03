Pozzuoli, scossa di terremoto con epicentro alla Solfatara: avvertita dalla popolazione

Ancora una scossa di terremoto, avvertita in serata, dai residenti di Pozzuoli, nei Campi Flegrei. Alle ore 22:49, i sensori dell'Osservatorio Vesuviano, hanno registrato un evento sismico, con epicentro sul versante meridionale del vulcano Solfatara, in località Pisciarelli.

Numerose le segnalazioni dei residenti, che su Facebook scrivono: «Bella botta. Via Napoli» ; « Sentita in via vecchia delle vigne» ; «Sentita Parco Bognar» ; « Sulla Solfatara si è sentita » ; «Agnano sentita» ; «Si bagnoli » ; «Gerolomini ha tremato un po'».