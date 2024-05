Gli effetti del bradisismo nei Campi Flegrei sono stati al centro della Commissione Protezione Civile del Comune di Napoli che si è riunita ieri mattina. Un incontro «necessario e fondamentale, per offrire ai cittadini informazioni aggiornate e veritiere, considerando le numerose fake news ma anche ingiustificati allarmismi diffusi in particolare sui social» come ha sottolineato il presidente Nino Simeone che ha chiesto agli enti preposti «di intensificare la comunicazione pubblica» nelle scuole e nelle principali piazze cittadine, ma anche «di valutare la possibilità di rendere obbligatoria la certificazione sismica per gli edifici privati».

Due le linee di dialogo discusse in Commissione: una scientifica, esposta dal direttore dell’Osservatorio Vesuviano Mauro di Vito, e l’altra più tecnica, dettagliata dall’assessore Edoardo Cosenza e dal dirigente alla Protezione Civile, Pasquale Di Pace. Ai temi chiariti nella riunione si aggiunge un momento di indignazione del direttore di Vito che ha denunciato «continui danneggiamenti e furti di batterie» delle stazioni sismiche, sia a terra che a mare.

Per il direttore dell’Ov, il fenomeno bradisismico non è mutato rispetto alla scorsa settimana, quando c’è stato l’intenso sciame sismico con la scossa di magnitudo 4.4 avvertita distintamente anche a Napoli e creato danni ad alcuni edifici di Pozzuoli. «Il suolo continua ad alzarsi di 2 centimetri al mese nel punto di massimo sollevamento, cioè Rione Terra, Via Napoli, Mercato Ittico, con una rapida diminuzione man mano che ci allontaniamo» e «con la stessa forma a campana», importante per individuare eventuali risalite di magma. Anche il monitoraggio geochimico non mostra variazioni, e prosegue «un processo di forte degassamento con grandi concentrazioni di anidride carbonica (4.500 tonnellate al giorno, ndr), che essendo molto calda, risale e si disperde in atmosfera». Nessun ristagno al suolo, quindi, che ci sarebbe «se l'emissione fosse stata fredda» ha puntualizzato. Tutte le informazioni «sono presenti sul nostro sito. Voglio dirlo con forza: nessuno nasconde dati».

Anche la discussione tecnica ha messo in chiaro alcuni dubbi della cittadinanza. «Dopo la scossa di 4.4, nessun edificio nell’area epicentrale (l’unica con valori di accelerazione alti) ha avuto lezioni strutturali» ha spiegato Cosenza. Già a poche centinaia di metri, «le accelerazioni tendono a diminuire velocemente: al pontile di Bagnoli erano un decimo di quelle all'epicentro, confermando la Zona di interesse e Ristretta mappata dal governo». Presto saranno installate le tabelle informative delle aree di emergenza.