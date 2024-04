Terremoto oggi a Napoli e Campi Flegrei, scossa di 2.1 gradi alle ore 7,23 sveglia la popolazione

Una scossa più forte alle ore 7,23 di magnitudo 2.1 con epicentro nella zona della Solfatara è stato l'inizio da stamattina di uno sciame sismico in corso nei Campi Flegrei con i sismografi dell'Osservatorio Vesuviano che hanno registrato, finora, ben 13 terremoti.

L'evento tellurico più forte di questa mattina è stato avvertito in gran parte della zona flegrea ma in particolar modo nella zona alta della città di Pozzuoli, l'area dei Pisciarelli, ad Agnano, preceduta da un boato. Il comune di Pozzuoli in collaborazione con la Protezione Civile segue da vicino l'evolversi della sequenza sismica in corso e ha comunicato che fornirà successivi aggiornamenti fino alla conclusione del fenomeno.