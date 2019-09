Pozzuoli trema ancora: lieve scossa di terremoto avvertita dalla popolazione

Mercoledì 11 Settembre 2019, 15:16

POZZUOLI - Un lieve terremoto alle ore 12,27 di oggi si è verificato nella cittadina puteolana con epicentro nella zona del mare prospiciente il parcheggio di via Nicola Fasano. A darne notizia è l'Osservatorio Vesuviano che ha registrato l'evento con magnitudo 0.9, in via preliminare, della scala Ritcher e ad una profondità di circa due chilometri con il sistema in mare Medusa e i sismografi in dotazione alla sala operativa di Napoli. Non si segnalano danni a persone o cose.A quanto pare, l'evento è stato avvertito sotto forma di boato nelle zone del Rione Toiano, Arco Felice, Lucrino, Cantieri, comprensorio Olivetti, via Luciano e via Campana.