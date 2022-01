Pozzuoli, tre scosse di terremoto di bassa intensità nella notte

Tre piccole scosse di terremoto, sono state registrate dai sismografi dell'Osservatorio Vesuviano, oggi dalle ore 1:24 alle 1:32, magnitudo massima 0.4 epicentro tra la Solfatara e l'area Pisciarelli.

Nonostante la bassa energia, i terremoti sono stati avvertiti da alcuni residenti: «La terra e ancora in movimento»; «Sentite»; «Si , tre boati uno dietro l'altro ...in via antiniana»; «Se si tratta di bradisismo è normale».

Intanto l'Osservatorio Vesuviano ha reso noto il bollettino di monitoraggio mensile, relativo all'area dei Campi Flegrei.

«Durante il mese di Dicembre 2021 nell'area dei Campi Flegrei sono stati registrati 163 TERREMOTI con una Magnitudo massima=2.0±0.3. Di questi, 139 eventi (circa l'85% del totale) hanno avuto una magnitudo minore di 1.0, 4 eventi (circa l'2,5%) hanno avuto una magnitudo compresa tra 1.0 e 1.5. ed un solo evento, (circa lo 0,6%) ha avuto una magnitudo uguale a 2.0. Di 16 eventi (circa il 9,8%) non è stato possibile determinare la magnitudo a causa della bassa ampiezza del segnale non chiaramente distinguibile dal rumore di fondo. In totale sono stati localizzati 97 eventi (60% di quelli registrati) ubicati prevalentemente tra Pozzuoli, l'area Solfatara - Pisciarelli Agnano e il golfo di Pozzuoli con profondità fortemente concentrate nei primi 3 km e una profondità massima di circa 4 km, quelli localizzati nel Golfo di Pozzuoli».