Sciame di dieci lievi scosse sveglia Pozzuoli, la più forte alle ore 6,17

Martedì 11 Giugno 2019, 13:09

© RIPRODUZIONE RISERVATA

POZZUOLI - Uno sciame sismico di dieci lievi scosse è stato registrato questa mattina tra le ore 6,17 e le ore 6,42 dai sismografi dell'Osservatorio Vesuviano. L'evento di massima magnitudo è stato di 1.1 della scala Ritcher ad una profondità di oltre un chilometro con epicentro tra la Solfatara e il monte Olibano nei pressi dell'Accademia Aeronautica verso la costa alle ore 6,17. È stata soprattuto questa ad essere stata avvertita dalla popolazione in particolar modo nella zona di via Napoli e della Solfatara. La gente ha raccontato di aver sentito prima un boato e poi i vetri tremare.«Tutto rientra nella dinamica di allerta gialla di attenzione della caldera dei Campi Flegrei - ha spiegato Francesca Bianco, direttrice dell'Osservatorio Veuviano - Non c'è assolutamente nulla di cui allarmarsi».