Domenica 4 Novembre 2018, 12:25

E' in condizioni critiche il 17 enne che ieri in via Falcone, a Marano, alla guida di uno scooter ha impattato contro un extracomunitario intento ad attraversare la strada. Il giovane è residente a Calvizzano ed è stato ricoverato ieri sera prima a Giugliano e successivamente all'ospedale di Pozzuoli. Un incidente avvolto dal mistero. Lo scooter del ragazzo, infatti, è stato portato via ancor prima dell'arrivo dei carabinieri di Marano. Secondo alcuni testimoni, il giovane - che era in compagnia di un amico - avrebbe effettuato un sorpasso e si sarebbe schiantato contro la persona che in quel momento stava attraversando la strada. L'impatto è stato violentissimo, tanto da provocare il ferimento di tre persone, di cui una - il guidatore del mezzo - in gravi condizioni.