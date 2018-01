Venerdì 19 Gennaio 2018, 21:00 - Ultimo aggiornamento: 19-01-2018 21:00

Acerra. Non c'è pace nel centro storico di Acerra. Oggi pomeriggio, intorno alle 17 e 30, una potente bomba carta è stata fatta esplodere sull'uscio di una sede politica, il "Movimento Civico Fare", lista politica di centro che sostiene l'attuale sindaco Raffaele Lettieri attraverso un consigliere comunale di maggiornza, Antonio Laudando. La bomba per fortuna non ha colpito nessuno, anche se quell'ora la strada, via Trieste e Trento, in cui è stata fatta esplodere è molto trafficata, soprattutto da un costante flusso pedonale. Inoltre nella sede del movimento non c'era nessuno. A ogni modo l'ordigno ha danneggiato la porta delle sede politica e infranto i vetri piuttosto spesso. Indagano i carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna diretti dal capitano Tommaso Angelone. A novembre altre bombe carta erano state fatte esplodere sulla sede della ditta di pompe funebri, sempre in via Trieste e Trento, a pochi metri da quest'ultimo attentato. Ma non è stato accertato finora nessun collegamento tra i due episodi. Le indagini dei carabinieri sull'attentato all'ufficio politico sono appena iniziate.